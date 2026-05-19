TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の特別企画「鮨アカデミーに体験入学！はじめての握りに挑戦！」が、監修を担う株式会社銀座おのでらが運営する「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」（東京・二子玉川）にて開催された。 参考：『時すでにおスシ!?』が突いた親心の盲点中沢元紀の“絶妙な息子感”がクセになる 本作は、永作博美演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑い