7月24日より公開される橋口亮輔監督作『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』の4Kリマスター版の予告編とメインビジュアルが公開された。 参考：宮台真司の『恋人たち』評：〈世界〉を触知することで、主人公と観客が救われる傑作 他者と関わることに戸惑いながらも、それでも誰かと生きようとする人々の姿を描いてきた橋口の代表作2作品が、4Kリマスター版としてスクリーンに蘇る。ゲイカップルと1人の女性が