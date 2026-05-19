9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が、結成10周年を記念した1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）が5月22日に発売される。 【写真】いぎなり東北産の写真集未公開カット いぎなり東北産は、スターダストプロモーションに所属する9人組アイドルグループ。結成から10周年を迎えた2025年には日本武道館での単独公演を成功させ、avex traxよりメジャーデビューを果たすなど、エネル