近藤夏子が、デビュー15周年企画ミニアルバムの第2弾となる『KCP-second-』を5月18日に配信リリースした。 （関連：ミニマムジークが作り出す、驚きと喜びに満ちた“秘密基地”アルステイク、KALMAを迎えた『hiAツアー』初日レポ） 作品タイトルである“KCP”は、デビュー15周年を記念した“近藤夏子シティポッププロジェクト”の頭文字を取ったもの。1970～1980年代のシティポップの