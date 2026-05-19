全国保証は反発。ＳＢＩ証券が１８日付で投資判断を「中立」から「買い」へ、目標株価を３１５０円から３６００円へ引き上げたことが材料視されている。 証券会社によると、住宅ローン金利が上昇傾向にあるものの、新規ローン申し込みの鈍化や早期繰り上げ返済などの兆候は見られず、住宅ローン残高の伸びは堅調と指摘。金融機関のリスク外部移転という同社にとってのインオーガニック成長の拡大や