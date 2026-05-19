Ｋｕｄａｎは６日ぶりに大幅反発している。１８日、自己位置推定と環境地図作成を行うＶｉｓｕａｌＳＬＡＭ（ビジュアルスラム）技術が、ｌｏｇｂｕｉｌｄ（神奈川県藤沢市）が展開する建築現場をＶＲ化してクラウド管理できるサービス「ＬｏｇＷａｌｋ」に採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っているほか、１４日の決算発表を受けた急落からの自律反発狙いの買いが集まっている。 出所：MINKABU