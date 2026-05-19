ＬＩＸＩＬが堅調推移。１８日、建材・設備機器のメーカー希望小売価格について、一部を改定すると発表した。対象商品のうち、トイレや浴室、外壁・屋根、住宅サッシ・ドア、インテリア建材で平均１３％程度の値上げを予定する。業績押し上げ効果を見込んだ買いを誘う形となったようだ。価格改定は、水回り・タイル商品で一部を除き８月３日受注分より順次実施。建材商品は１０月１日受注分より順次実施する。外壁・