箱根への観光や日々の通勤を支える小田急電鉄のインフラが、次の時代に向けて大きく動き出します。小田急電鉄が公表した2026年度の鉄道事業設備投資計画では、総額586億円を投じる方針が示されました 。最大の注目は、特急EXEの代替やVSEの後継として2029年3月に就役を予定する、新型ロマンスカー「80000形」の詳細設計の着手です。さらに、列車の運行を一切止めずにホーム直上の建物を解体・新築する「新宿駅西口地区開発計画」な