開催：2026.5.19 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 1 - 3 [Rソックス] MLBの試合が19日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとRソックスが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴ、対するRソックスの先発投手はソニー・グレイで試合は開始した。 6回表、4番 ウィルソン・コントレラス 2球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでRソックス得点 KC 0-2 B