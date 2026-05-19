暑くなってくると、汗やベタつきが気になり始めます。発汗自体は体にとって大切な働きですが、かゆみや赤み、かぶれなどの肌トラブルにつながる場合もあります。汗と肌の関係、そして肌を守るための汗対策について、秋葉原フロンティアクリニック総院長の鴫原康先生に解説してもらいました。 監修医師：鴫原 康（秋葉原フロンティアクリニック） 昭和63年東北大学医学部卒業。東北大学形成外科、仙台医療センター