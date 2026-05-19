脳梗塞になりやすい人の特徴とは？メディカルドック監修医が解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「痛風の治し方」はご存知ですか？予防に効果的な食べ物や飲み物も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：神宮 隆臣（医師） 熊本大学医学部卒業。熊本赤十字病院脳神経内科医員、熊本大学病院脳神経内科特任助教などを歴任後、2023年より済生会熊本病院