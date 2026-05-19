開催：2026.5.19 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 16 - 6 [オリオールズ] MLBの試合が19日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとオリオールズが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。 1回裏、4番 ライアン・ビレード 3球目を打っ