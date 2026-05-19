カルロ・アンチェロッティ監督が現地５月18日、北中米ワールドカップに臨むブラジル代表メンバー26人を発表した。34歳のスーパースター、ネイマールが2023年10月以来の復帰を果たした一方、チェルシーでゴールを量産しているジョアン・ペドロは落選した。現在24歳のJ・ペドロは、昨夏にブライトンからチェルシーに移籍。すると、その直後にクラブW杯優勝に大きく貢献し、今季のプレミアリーグでも全体４位の15ゴールを挙げてい