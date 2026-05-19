オランダのNECに所属する日本代表MF佐野航大は、今シーズンのリーグ戦全試合フル出場を果たした。３位フィニッシュと躍進したチームのボランチとして、攻守に躍動。そのプレゼンスは際立っていた。インテンシティが高く、交代枠も５に増えた現代サッカーで、中盤の選手が１シーズンピッチに立ち続けるというのは、尋常ではない。怪我に強い身体、驚異的なスタミナはもちろん、どんな試合展開でも外されない圧倒的なパフォーマ