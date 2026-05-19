【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ENHYPENのリーダー・JUNGWONが、自身がフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」（山下智久）を、5月18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で山下智久と共演し初披露した。 ■映画『正直不動産』の挿入曲「声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）」をパフォーマンス！ JUNGWONにとって、単独では初の日本の音