【写真】佐久間大介『ラヴィット！』オフショット／「髪切った？」と話題になった投稿／過去のヘアアレンジ Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramのストーリーズとXを更新。『ラヴィット！』（TBS系）への出演を告知し、オフショットを公開した。 ■佐久間大介、ニューヘア×カラフルカーディガンで登場 ストーリーズでは、「#ラヴィット！ はじまるよ～(^^)」とつづり、番組セ