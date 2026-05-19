【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46が5月20日にリリースする17thシングル「Kind of love」より、五期生楽曲「円周率」のMVが公開された。 ■アンドロイド役の佐藤優羽が、青春の機微に触れて感情を知っていく 「円周率」のMVはフォーメーションが明かされていないなかでの公開となり、映像の中で五期生・佐藤優羽が初めてセンターを務めることが判明。 MVは、効率化だけを求めた学