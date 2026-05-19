【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉×愛犬の仲良しショット 木村拓哉が自身のInstagramを更新。愛犬をぎゅっと抱きしめるプライベートショットを公開し、注目を集めている。 ■木村拓哉、愛犬との愛おしい瞬間を公開 投稿では、木村が目を閉じて愛犬を抱きしめる密着ショットを公開。デニムジャケットに黒縁サングラスを合わせ、指にはフェザーリング。愛犬に顔を寄せ、後頭部にキスするような優しい雰囲