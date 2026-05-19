19日11時現在の日経平均株価は前日比109.73円（-0.18％）安の6万706.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1136、値下がりは399、変わらずは28と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は224.46円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が126.71円、ＳＢＧ が115.85円、フジクラ が53.9円、ファナック が45.25円と続いている。 プラス寄与度トップはファス