国際卓球連盟（ITTF）は18日、2026年第21週の世界ランキングを発表した。 ■日本女子は計14人がトップ100入り 女子シングルスでは、張本美和（木下グループ）が3位で自己最高順位をキープ。早田ひな（日本生命）も前週から変わらず10位につけ、大藤沙月（ミキハウス）、伊藤美誠（スターツ）もそれぞれ12位、13位で順位を維持した。なお、1位の孫穎莎、2位の王曼碰（いずれも中国）は変動なし。陳幸同