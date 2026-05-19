アメリカの実業家、イーロン・マスク氏がチャットGPTを開発するオープンAIを訴えていた裁判で、陪審団はマスク氏の訴えを退けました。この裁判は、オープンAIの共同設立者の一人で資金提供もしたマスク氏が、オープンAIが「人類の利益の追求という『非営利』の目的から逸脱し、営利目的に資金を使ったのは不当だ」として損害賠償などを求め訴えていたものです。地元メディアによりますと18日、西部カリフォルニア州の連邦地裁の陪