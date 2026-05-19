12人に告白されたことがある、初参加のモテ女子・ねね。気になっていた人気No.1男子・そらを誘いナイトプールデートへ。黒の肩出し水着姿で登場したねねに、そらもドキドキが加速し、2人は急接近。ねねをめぐる恋の矢印が大きく動き始めた。【映像】12人に告白された高2モテ女子のプールデート毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。18日はラヨーン編第2話が放送。 『今日