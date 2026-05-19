◇ナ・リーグドジャース―パドレス（2026年5月18日サンディエゴ）ドジャースの山本由伸投手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのパドレス戦に先発。初回に本塁打によって、先制点を失った初回1死、2番・アンドゥハーに対してカウント2―2から投じた高めへのスプリットを捉えられ、左翼席への先制本塁打を許した。今季9本目の被弾。マウンド上の山本は打球の方向を見つめ、ぶ然とした表情を浮かべた。この日が今季9