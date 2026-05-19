「はしか」の感染拡大が続いています。国立健康危機管理研究機構によりますと、今年に入ってから今月10日までに全国の医療機関から報告された「はしか」の感染者数は479人となりました。去年の同じ時期と比べるとおよそ4.1倍で、過去10年で感染者が最も多かった2019年に迫るペースです。厚生労働省はワクチンの接種歴の確認などを呼びかけています。