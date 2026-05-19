【ニューヨーク＝木瀬武】米実業家のイーロン・マスク氏が、「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩのサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）らを相手取った訴訟で、米カリフォルニア州の連邦地裁は１８日、請求を棄却した。マスク氏は設立理念に反して営利化を進めるのは不当だとして差し止めを求めたが、９人の陪審員が満場一致で時効が成立していると判断した。オープンＡＩは、早ければ年内に予定する新規株式公開