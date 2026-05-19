実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #10』が5月15日に配信された。番組では「SNSとストレス」について議論がなされた。【映像】カマたく、名言の瞬間アルファス株式会社 代表取締役 木下克朗氏は「今の若い人たちはイライラしやすく、悩みも多い。その原因の一つにSNSがあるのでは？」と疑問を呈し、『いいね』をたくさんもらうために「作り上げた自分に