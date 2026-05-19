◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間19日、ペトコ・パーク)ドジャースの山本由伸投手が初回に被弾を浴びました。山本投手は今季ここまで8試合に登板し、3勝3敗、防御率3.60の成績。前回のジャイアンツ戦では、メジャー移籍後初となる1試合3被本塁打を浴び、6回1/3を投げ5失点で黒星。大谷翔平選手の7号ソロなどで援護をもらうも逆転負けとなりました。それから中5日での登板です。初回、1アウトの場面でミゲル・アンドゥハー選手に