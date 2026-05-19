Image: G-SHOCK コンパクトサイズのG-SHOCKとして注目を集めているラウンドケースの「GMA-P2100」と、八角形ケースの「GM-S2110」シリーズ。いずれもシンプルなアナデジコンビで、40.5mmというサイズ感はG-SHOCKとしてはかなり小ぶりですが、「G-SHOCKはゴツすぎる」と今まで敬遠していた層にも受け入れられています。角度で色味が変わる偏光カラーこの2シリーズに、夏の光のきらめきをテー