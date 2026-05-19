5月17日、現職の死去に伴う大阪市議会補選（西区）の投開票が行われ、大阪維新の会の新人・栗田裕也（46）氏が初当選。自民党の元職、無所属新人の3人で争い、栗田氏は得票差わずか163票で自民前職に競り勝った。栗田氏が選挙公約で掲げたのは、「副首都・大阪の実現」「法定協議会を設置し大阪都構想の設計図を作る」などだ。「大阪都構想」をめぐっては、過去2度の住民投票で否決されているが、吉村洋文大阪府知事（50）は3度目