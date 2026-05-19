「以前は1週間分をまとめ買いして約1万円でしたが、最近は1万5000円近くに。値上がり続きで買い物がつらいです」（50代主婦）『女性自身』の読者からは、物価高を嘆くそんな声が。それもそのはず、2026年2月の消費者物価は2020年より12.2％も上がっているのだ（総務省）。また、イランでの軍事衝突もあり、さらなる物価高騰の脅威が迫っている。2026年の春闘では、連合（日本労働組合総連合会）の傘下組合の平均賃上げ率が5％を超