西日本で初めて誕生したプロアイスホッケークラブ、スターズ神戸。2025-2026アジアリーグでは、1勝39敗、6チーム中最下位に終わった。ただし、平均年齢は25歳くらいと若く、他のチームが28歳前後であることを踏まえると、今後に伸びしろを感じさせるものだった。後編では、将来を見据えたチーム作りや、ファン、地域との関わりなどについて、クラブの代表、黒澤玲央氏に話を聞いた。紺色のユニフォームがスターズ神戸（2025年1