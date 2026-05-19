西日本で初めて誕生したプロアイスホッケークラブ、スターズ神戸。日韓のクラブチームで構成されたプロリーグ「アジアリーグアイスホッケー」初参戦となった2025-2026シーズンの成績は、1勝39敗、6チーム中6位に終わった。大きな壁にぶち当たった1年目のシーズンを、クラブの代表が振り返った。全日程を終えてから約1か月後の取材で、「ものすごく早かった」と率直な感想を述べるのは、スターズ神戸の代表取締役・黒澤玲央氏だ