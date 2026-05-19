猫の命を脅かす『危険なハーブ』とは？ 1.ミント系ハーブ（ペパーミント・スペアミントなど） スーッとした爽やかな香りで、人にとってはリフレッシュ効果のあるミント系。しかし猫にとっては決して安全とは言えません。 ミントに含まれる成分は、猫の体内でうまく分解できず、嘔吐やよだれ、元気消沈などの原因になることがあります。 たとえば、ハーブティーを飲んだ