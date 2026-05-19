息子のお嫁さんには、せっかくなら嫌われるよりは慕われたいものです。筆者の知人は、息子さんのお嫁さんから慕われ『とあるお願い』をされたようです。しかし、そのお願いは彼女を苦しめる問題となり……。今回はそんなエピソードを紹介します。 息子のお嫁さん 息子は管理栄養士の資格を持つ女性と結婚しました。 私には3人の子どもがいて、子どもたちを育て上げるためになんとか食べさせてきましたが、実のところ