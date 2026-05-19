ネイマールが4大会連続の選出ブラジルサッカー連盟は現地5月18日、北中米ワールドカップ（W杯）に臨むブラジル代表の招集メンバー26人を正式発表した。カルロ・アンチェロッティ監督が率いる今回のメンバーで最大の注目となったのは、34歳のFWネイマールの選出。2003年10月に左膝前十字靭帯を断裂し、復帰後も故障を繰り返して2年7か月もの間、セレソンから遠ざかっていたが、4大会連続のW杯に臨むこととなった。FW陣はヴィ