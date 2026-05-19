「大阪都構想」を前面に打ち出したが、結果は辛勝だった。【もっと読む】チンピラ維新が「選挙妨害規制」をブチ上げるバカらしさ 識者も「立法事実は乏しい」とバッサリ大阪市議の補欠選挙（西区、欠員1）が17日に投開票され、「大阪維新の会」新人（46）が、自民元職（50）をわずか163票差で下した。維新は選挙で3度目の住民投票実施を目指す「都構想」を主な争点として掲げ、都構想反対を訴える自民と、国政与党同士での事実