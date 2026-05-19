高市首相が18日、ついに補正予算案の編成を表明した。新年度が始まって1カ月で異例の早さだが、ガソリン補助の財源枯渇が迫っているうえ、夏場の電気・ガス補助もやろうとしている。今年度分の予備費1兆円が底をつくのは時間の問題だった。【もっと読む】長期金利の急上昇→最高更新を招いた高市政権ゴマカシの小手先介入 識者は「度が過ぎる」とバッサリ補正予算が必要になるのは火を見るより明らかなのに、高市首相は今月11