アンガールズ田中卓志（50）が自身のインスタグラムで第1子となる男児が誕生したことを明かしたのは14日のこと。奥さんは30代。すでに5月上旬に誕生していたというが、ますます“50代パパブーム”が盛り上がっているようだ。【もっと読む】有吉弘行にケンコバだけじゃない…芸能界50代パパ誕生ラッシュの背景と、業界注目ランキング上位の面々芸能界では、今月8日に極楽とんぼの山本圭壱（58）が元AKB48の西野未姫（27）との間