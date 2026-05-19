ダウンタウンの松本人志（62）が5月16日夜に行うはずだった生配信を急きょ欠席したことがファンの間で話題だ。【もっと読む】浜田雅功が松本人志を引き離し始めた？ ネトフリでドラマにテレ朝新番組で広がる“コンビ間格差”欠席については当日の正午過ぎに「DOWNTOWN+」の公式Xで発表。《松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました》との理由で松本が出演しないことが明かされるや、リプライの欄では《