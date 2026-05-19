NHK大河「豊臣兄弟！」には“賛否両論”が渦巻いている。・横浜流星に続き仲野太賀も大河主役「スターダストとNHK」の蜜月…バーター何人？「これまで何度もコスられまくってきた豊臣秀吉のサクセスストーリーを、“補佐役”の秀長の視点から描くというのは目新しいですが、家族愛、兄弟愛が強調されすぎて《まるでホームドラマ》と揶揄する声もあります。戦国時代のダイナミックさに欠ける、史実を独自解釈しすぎているというオ