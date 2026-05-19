大王製紙から「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」が数量限定で登場！「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」などおなじみのキャラクターはもちろん、2026年7月3日より劇場公開の『トイ・ストーリー5』の新キャラクターもプリントされています☆ 大王製紙「エリエール i:na（イーナ）ティシュー トイ・ストーリー限定デザイン フィルムレス」 価格：オープン価格発