阪急うめだ本店にて、100年にわたり世界中で愛され続けてきた「くまのプーさん」の原点と進化を体感できる「原作デビュー100周年記念くまのプーさん展」を開催。期間中『くまのプーさん』の世界観あふれる展示が楽しめるほか、阪急うめだ本店より販売される展覧会限定・展覧会限定グッズの販売などが実施されます☆ 阪急うめだ本店「原作デビュー100周年記念くまのプーさん展」 開催期間：2026年5月27日（水）