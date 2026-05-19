記事ポイント日本人エレクトロニックアーティストGen BLASTが、韓国恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』5周年記念OSTに参加EXOのSUHOらと同シリーズに名を連ね、インストゥルメンタル楽曲「Caution：警戒心」を制作韓国大手音楽プラットフォームGenie Musicの公式マガジンにも掲載 韓国で5年以上にわたり支持を集める恋愛リアリティ番組『나는 SOLO(ナヌンソロ)』が5周年を迎え、その記念と