１８日、撮影に応じる何立峰氏（右）とリサ・スー氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）【新華社北京5月19日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は18日午後、米半導体大手アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）のリサ・スー会長兼最高経営責任者（CEO）と北京の人民大会堂で会見した。１８日、リサ・スー氏と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／岳月偉）