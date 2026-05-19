◆米大リーグパドレス―ドジャース（１８日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャースの山本由伸投手（２７）が１８日（日本時間１９日）、敵地・パドレス戦に先発し、初回にアンドゥハーに先制４号ソロを被弾し、１失点で立ち上がった。１番タティスに対してはカウント２−２からのスライダーで遊直。２番アンドゥハーを迎え、カウント２−２からスプリットを左越えにソロ弾を打たれた。３番シーツにはフ