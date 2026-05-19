記事ポイント神奈川県平塚市の株式会社いかすが、独自の炭素循環農法で農地1ヘクタールあたり年間3.4トンの炭素貯留を実現し、環境クレジット「NEXT GREEN CREDIT」の承認を受けました農家・企業・自治体を対象とした共創パートナーの募集が始まり、法人向けサテライト農園（100万円）・テラこや奨学金（30万円）・技術導入サポート（50万円）の3種のリターンが用意されています2026年5月6日〜6月24日の期間、クラウドファンディン