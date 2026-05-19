記事ポイントAI音声生成とプロ翻訳・ネイティブチェックを組み合わせ、コストと納期を従来の1/3以下に削減50言語以上に対応し、医療・教育・インバウンドなど幅広い用途で活用できます原稿変更時は修正箇所のみ作り直せるため、ランニングコストも大幅に抑えられます 翻訳・映像ローカライズ事業を手がけるブレインウッズが、AI音声とプロ翻訳を掛け合わせた多言語動画制作サービスを開始します。音声生成にAIを活用すること