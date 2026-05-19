桂林市・花坪国家級自然保護区で発見された「広西両頭蛇」。（桂林＝新華社配信／莫運明）【新華社南寧5月19日】中国広西チワン族自治区桂林市の花坪国家級自然保護区管理処は、保護区内でヒメヘビ属の新種「広西両頭蛇」を発見したと発表した。研究成果は国際学術誌「ZoosystematicsandEvolution」に掲載された。保護区総合科学調査の両生類・爬虫（はちゅう）類資源野外調査で見つかった。広西自然博物館の調査チームが