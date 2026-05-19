TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の特別企画イベント「鮨アカデミーに体験入学！はじめての握りに挑戦！」が、東京・二子玉川の「GINZA ONODERA 鮨アカデミー」で行われた。中沢元紀、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）がサプライズ登場し、一般参加者とともに鮨作りに挑戦した。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！本作は、永作博美演じる待山みなとが、子育てを終えた50歳で“鮨アカデミ