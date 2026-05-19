おしゃれを面倒くさがるパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。 そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。今回のテーマは、おじさん感を軽減するポロシャツの着こなし方。ポロシャツは上級者向き！？ポロシャツはTシャツと並ぶ、暑い時期の定番トップスです。週末になるとポロシャツ姿のパパさんもたくさん見かけます。しかし、スタイリ